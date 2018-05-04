Диагональный Андрей Колесник покидает волейбольный клуб «Урал»

Диагональный Андрей Колесник покидает волейбольный клуб «Урал», сообщает официальный сайт уфимцев. У Колесника закончился контракт.

26-летний волейболист провёл в Уфе два года, сыграв 51 матч за команду. На его счету в составе «Урала» 298 очков (255 — атака, 13 — блок, 30 — подача) и показатель полезности +96.

Напомним, что ранее уфимский клуб продлил соглашение с центральным нападающим Александром Абросимовым еще на год.

А либеро Алексей Кабешов и центральный блокирующий Денис Гетман покинули уфимскую команду. Отметим, что Кабешов еще вернется в Уфу — получил вызов в сборную России для подготовки к Лиге Наций, которая пройдет в башкирской столице в начале июня.