В Ульяновской области учредили премию имени Ленина

Накануне, 21 апреля, глава Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ «О Губернаторской премии имени Владимира Ильича Ленина». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вручение награды начнется с 2020 года и будет осуществляться раз в 5 лет как одному лауреату, так и коллективу. Ее будут вручать «за выдающийся вклад в исследования в области гуманитарных и общественных наук или за творческие достижения в литературе и сфере искусств, реализованных на территории Ульяновской области, способствующие прорывному социально-экономическому развитию региона».

Церемонии награждения будут проходить 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина. Размер премии составит 1 млн рублей.

