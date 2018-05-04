К конфликту России и Украины из-за самолетов Ан присоединилась ICAO

Киев обратился в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с вопросом, может ли Россия без участия украинского концерна «Антонов» продлевать эксплуатацию самолетов «Ан».



Украинские власти пожаловались в ICAO на Росавиацию, которая одобряет эксплуатацию самолетов «Антонова» якобы с нарушением процедур. Источники «Коммерсанта» заявляют, что российские власти разрешили полеты Ан-24, Ан-26, Ан-74 и Ан-124-100 «Руслан» без учета мнения концерна «Антонов».

При этом Киев ссылается на практику советского периода, когда конструкторские бюро в обязательном порядке участвовали в процедуре продления летной годности. Украина считает, что российские власти создают опасный прецедент, угрожающий экологии, инфраструктуре и здоровью стран, где используют «Ан».

В Росавиации заявили, что принятое решение — вынужденная мера. По мнению ведомства, концерн предъявлял к эксплуатантам РФ «необоснованные требования» по предоставлению сертификатов конечного пользователя. Также указано, что концерн «необоснованно завышал» стоимость услуг, а на предложение Росавиации разделить работы «Антонов» не ответил.