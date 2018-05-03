Автора канала о криптовалютах Павла Няшина нашли мертвым

Известного блогера, автора YouTube-канала «Криптач» Павла Няшина (настоящее имя Павел Макушин) нашли мертвым в собственной квартире в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, причиной смерти могло стать самоубийство. Макушину было 23 года. В пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу подтвердили, что 30 апреля по указанному адресу был найден труп мужчины, но имени погибшего в ведомстве не уточнили, сообщает Life.ru.

Напомним, в начале этого года Павел попал в больницу, после того как неизвестные избили и ограбили его в собственном доме в Ленинградской области. Злоумышленники забрали сейф с 24 млн рублей, документы на квартиру, наручные часы и iPhone.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», но удалось ли привлечь виновных к ответственности не сообщалось.