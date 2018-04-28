Суд рассмотрит иск «Татнефти» к Украине на $144 млн в июне

«Татнефть» подала иск в отношении Министерства финансов Украины в связи с потерей активов на $144 млн.



Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение дела на 15 июня, передает «Территория нефтегаз».

Отмечается, что иск рассматривается судом уже год. «Татнефть» требует наложить арест на имущество должника, которое находится на территории России. В частности, речь идет об Украинском культурном центре в Москве.

Летом 2017 года производство по этому делу было прекращено. Арбитраж согласился с доводами украинской стороны об отсутствии имущества в Москве, которое можно было бы списать в случае исполнения судебного акта. По итогам был направлен запрос в Росреестр и Росимущество.

Напомним, что «Татнефть» связана с Украиной через компанию «Укртатнафта», которая была создана в 1994-м году для поставок сырья с Кременчугского НПЗ. Тогда 55,7% этого завода находились под контролем Татарстана и «Татнефти». Оставшаяся доля принадлежала группе «Приват» и «Нафтогазу».

Ранее «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку газа и его транзит.