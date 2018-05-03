Роскомнадзор заблокировал около 50 VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа в Telegram

Роскомнадзор заблокировал около 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, которые предоставляли доступ к работе мессенджера Telegram. Об этом заявил замруководителя ведомства Вадим Субботин, пишет ТАСС.



«В настоящий момент их 50», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.