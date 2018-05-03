В Соликамске на руднике «Уралкалия» образовался новый крупный провал

В Соликамске на бывшем руднике «Уралкалия» образовался новый крупный провал. Размеры провала составляют 25 на 32 метра.

Новая воронка находится в 56 метрах от первой, передает «ФедералПресс».

В компании подчеркивают, что ожидали такого развития событий.

«После оценки характера образования воронки компания приступит к реализации плана мероприятий по минимизации последствий случившегося и будет информировать о развитии ситуации», — говорится в сообщении пресс-службы «Уралкалия».

Напомним, что первый провал на заброшенном руднике появился в ноябре 2014 года. Тогда его размеры также составляли 20 на 30 метров. Однако позже воронка выросла приблизительно втрое.