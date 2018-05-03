Новый министр экологии Татарстана в 2017 году заработал менее 2 млн рублей

Новый министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков в прошлом году заработал 1,91 млн рублей, что почти на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году.

В собственности у Александра Шадрикова имеется земельный участок площадью 2 300,11 кв. м и жилой дом на 214,1 кв. м. Транспортных средств у министра нет.

Его супруга в 2017 году заработала около 440 тыс. рублей. В ее собственности имеется земельный участок на 724 кв. м, жилой дом на 75 кв. м и квартира площадью 35,73 кв. м. Также жена министра экологии РТ владеет автомобилем Toyota.

Кроме того, один из двух несовершеннолетних детей Шадрикова в прошлом году заработал 14 335 рублей.

Напомним, что Александр Шадриков с 2013 года возглавлял Дрожжановский район РТ. В феврале этого года президент РТ Рустам Минниханов назначил Шадрикова министром экологии республики.