КНР установила ЗРК на спорных островах в Южно-Китайском море — СМИ

Китай установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех форпостах на спорных островах архипелага Наньша в Южно-Китайском море.



КНР развернула ЗРК тайно, в течение последних 30 дней, сообщает канал CNBC со ссылкой на осведомленные источники. «РИА Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает, что также власти Китая установили оборудование, которое может создавать помехи для радиолокационных систем и систем связи.

Отмечается, что у Китая есть разногласия с Филиппинами, Японией и Вьетнамом по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Власти США и вовсе заявляют, что КНР искусственно намывает острова, создает на них военные объекты и так расширяет территорию. Китай обвинения Америки отвергает.