«Приморских партизан» посадили суммарно на 103 года

Пятерых участников банды «приморских партизан» приговорили к срокам от восьми до 25 лет колонии строгого режима.



По 25 лет присудили Александру Ковтуну и Владимиру Илютикову. 23,5 года – Алексею Никитину. 21,5 года – Максиму Кириллову. Меньше всех получил Вадим Ковтун – 8 лет. Также суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших, передает «Интерфакс».

Участников банды задержали осенью 2009 года. Во время спецоперации двое участников группировки – Андрей Сухорада и Александр Сладких – отказались сдаваться полиции и застрелились.

Это третий суд над «партизанами». Первый процесс длился с января 2013 года по апрель 2014 года. Их признали виновными в убийстве нескольких человек, в том числе двух полицейских, ранении нескольких стражей порядка, кражах, разбое и других нарушениях.

Весной 2015 года осужденные обжаловали приговор. Верховный суд РФ отменил решение по Никитину и Ковтуну, смягчил наказание остальным фигурантам дела и вернул материалы в Приморье. В июле местный суд присяжных оправдал обвиняемых.

В декабре 2016 года Верховный суд России отменил это решение и вновь отправил дело на рассмотрение.