Сайт Росприроднадзора восстановил свою работу после хакерской атаки

Сайт Росприроднадзора восстановил свою работу после хакерской атаки.



Накануне вечером хакеры взломали сайт Росприроднадзора. При открытии http://rpn.gov.ru/ появлялась карикатура про блокировку мессенджера Telegram и играла песня из мультсериала «Фиксики». На одежде одного из персонажей был нарисован логотип Telegram, другой был облачен в костюм с символом Роскомнадзора.

Напомним, что 17 апреля в работе сайта Роскомнадзора возникли перебои из-за возможной DDoS-атаки. Интернет-пользователи отмечали, что перебои в работе начались после того, как ведомство начало блокировать мессенджер Telegram. В самом ведомстве тогда ситуацию не прокомментировали.