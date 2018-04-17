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В работе сайта Роскомнадзора возникли перебои из-за возможной DDoS-атаки

12:59, 17.04.2018
В работе сайта Роскомнадзора возникли перебои из-за возможной DDoS-атаки
Фото: minsvyaz.ru

Официальный сайт Роскомнадзора работает с перебоями. Временами он полностью недоступен для пользователей.

Несколько порталов сообщают, что сайт Роскомнадзора подвергся «мощной DDoS-атаке». В пресс-службе ведомства никак не комментируют данную ситуацию, передает «Интерфакс».

Накануне Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Ранее ведомство внесло сайты telegram.org, web.telegram.org и t.me, используемые мессенджером Telegram, в реестр запрещенных сайтов. Также в Роскомнадзоре заявили, что будут блокировать инструменты для обхода запрета на Telegram.

Сегодня Роскомнадзор направил в Apple и Google запрос с требованием удалить мессенджер Telegram из магазинов приложений.

ТехнологииIT
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