В Арктике хотят вырубить изо льда 35-метровую голову Трампа

Финская неправительственная организация «Тающий лед» организовала проект по созданию в Арктике монумента изо льда с головой президента США Дональда Трампа.

Ледяная голова американского лидера будет высотой 35 метров, а в ширину и глубину — по 20 метров. Для реализации проекта потребуется около 400 тысяч евро, а сама работа займет четыре недели. Скульпторами выступят специалисты из Финляндии и Монголии.

Созданием этого монумента «Тающий лед» хочет привлечь внимание к проблемам глобального потепления, пишет «РИА Новости».

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