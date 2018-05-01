Два министра Дании ушли в отставку

Министр высшего образования и исследований Дании Сёрен Пинд и министр охраны окружающей среды и по вопросам продовольствия страны подали в отставку.

Как пишет ТАСС, оба министра объяснили свои шаги личными причинами и желанием уйти из политики и посвятить себя другой деятельности.

Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен принял отставку членов своего кабинета, заявив, что в среду представит королеве Дании Маргрете II кандидатуры их преемников.

Ранее новым министром внутренних дел Великобритании после отставки Эмбер Радд стал Саджид Джавид.