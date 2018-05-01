Из рухнувшей высотки в Сан-Паулу спасли почти 250 человек

Из горящего высотного здания, которое обрушилось сегодня в бразильском Сан-Паулу, спасли 248 человек.

«Представители департамента социального развития с 3:00 (9:00 мск) находятся на месте [инцидента] для оказания помощи людям, оставшимся без крова. В составленном списке уже 248 человек из 92 семей. Они получили питание и направлены в муниципальные приюты», — приводит ТАСС сообщение местных властей.

Dramatic eyewitness video shows the horrifying moment a high-rise building collapses during a massive fire in Sao Paulo, Brazil.



At least one person was killed in the blaze. https://t.co/vTwxn1QsLS pic.twitter.com/tRptSwJmTO

— ABC News (@ABC) 1 мая 2018 г.

В результате инцидента трое местных жителей считаются пропавшими без вести и один человек предположительно погиб.

Ранее сообщалось, что в бразильском Сан-Паулу произошел сильный пожар в 26-этажном жилом доме, после чего здание обрушилось. Всего в доме было зарегистрировано 50 семей, а пустые квартиры занимали бездомные.