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В Сан-Паулу рухнул загоревшийся 26-этажный дом

13:56, 01.05.2018
В Сан-Паулу рухнул загоревшийся 26-этажный дом
Фото: скриншот facebook.com

В бразильском Сан-Паулу произошел сильный пожар в 26-этажном жилом доме, после чего здание обрушилось. Об этом сообщает издание Metro.

Сколько людей находилось в здании в момент пожара и удалось ли всем эвакуироваться, неизвестно. В данный момент сообщается об одном погибшем.

Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Всего в доме было зарегистрировано 50 семей, а пустые квартиры занимали бездомные.

Несколько дней назад в Баку потушили пожар в одном из высочайших зданий Азербайджана — 130-метровой башне, известной как Trump Tower. В результате ЧП пострадал один человек.

Происшествия
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