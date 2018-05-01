В Сан-Паулу рухнул загоревшийся 26-этажный дом

В бразильском Сан-Паулу произошел сильный пожар в 26-этажном жилом доме, после чего здание обрушилось. Об этом сообщает издание Metro.

Сколько людей находилось в здании в момент пожара и удалось ли всем эвакуироваться, неизвестно. В данный момент сообщается об одном погибшем.

Точных данных о погибших и пострадавших пока нет.

Всего в доме было зарегистрировано 50 семей, а пустые квартиры занимали бездомные.



Несколько дней назад в Баку потушили пожар в одном из высочайших зданий Азербайджана — 130-метровой башне, известной как Trump Tower. В результате ЧП пострадал один человек.