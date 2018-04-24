АвтоВАЗ с 1 мая повысит цены на новые автомобили

АвтоВАЗ рекомендовал официальным дилерам Lada пересмотреть цены на новые автомобили в сторону повышения до 2% с 1 мая 2018 года. Представитель завода считает, что минимальное повышение цен не повлияет на спрос на новые Lada.

«С 1 мая повышение цен до 2%», — цитирует RNS представителя завода, который также объяснил повышение колебаниями курса валют и ростом цен на некоторое сырье.

Ранее, в январе 2018 года, розничные цены на автомобили Lada выросли в среднем на 2—3%. Например, цена седана Lada Vesta в базовой комплектации выросла на 15 000 (на 2,7%), до 569 900 рублей, седан Lada Granta подорожал на 10 000 (на 2,6%) — до 399 900 рублей, а кроссовер XRay подрос в цене на 15 000 (на 2,5%), до 614 900 рублей, согласно данным дилеров и информации на сайте компании.