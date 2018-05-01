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Глава татарско-японского культурного центра удостоена ордена Восходящего солнца Японии

09:59, 01.05.2018
Глава татарско-японского культурного центра удостоена ордена Восходящего солнца Японии
Фото: ru.wikipedia.org / Borodun

Глава татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура» в Казани Асия Садыкова удостоена японского ордена Восходящего солнца четвертой степени. Об этом сообщает «РИА Новости».

Орденом Восходящего солнца третьей степени награждены Александр Румянцев — генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» и член Совета Федерации, руководитель группы по сотрудничеству СФ с палатой советников парламента Японии Виктор Озеров.

Орден Восходящего солнца в Японии является одним из основных орденов, вручаемых за заслуги. Это третья по значимости награда в стране.

ОбществоКультура Татарстан
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