Глава татарско-японского культурного центра удостоена ордена Восходящего солнца Японии

Глава татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура» в Казани Асия Садыкова удостоена японского ордена Восходящего солнца четвертой степени. Об этом сообщает «РИА Новости».

Орденом Восходящего солнца третьей степени награждены Александр Румянцев — генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» и член Совета Федерации, руководитель группы по сотрудничеству СФ с палатой советников парламента Японии Виктор Озеров.



Орден Восходящего солнца в Японии является одним из основных орденов, вручаемых за заслуги. Это третья по значимости награда в стране.

