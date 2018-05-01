Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева

Народная артистка СССР, оперная исполнительница Мая Кулиева скончалась в Ашхабаде на 98-м году жизни. Об этом сообщает газета «Золотой век».

В 1938—1941 годах Кулиева обучалась в Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и получила специальность певицы оперного театра.

В 1941 году она начала работать в Туркменском государственном академическом театре оперы и балета им. Махтумкули. Позднее она работала в этом же театре солисткой оперы, главным режиссером, режиссером-постановщиком.

Кулиева стала первой исполнительницей европейских оперных произведений в истории Туркменистана. В 2009 году удостоена звания «Герой Туркменистана» с вручением золотой медали Altyn Aу (Золотая луна).

Ранее на 83-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дорошина, известная по фильму «Любовь и голуби».