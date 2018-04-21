Умерла актриса из фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

Актриса, народная артистка РСФСР Нина Дорошина скончалась в возрасте 83 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Накануне актрисе вызывали скорую после жалоб на боль в груди. При осмотре врачи обнаружили у Дорошиной проблемы с сердцем.

Тем не менее актриса отказалась от госпитализации, заявив, что будет лечиться в домашних условиях. Позже с Дорошиной связались журналисты «Пятого канала», которым актриса сообщила, что чувствует себя нормально.

Информацию о смерти Дорошиной подтвердили ТАСС в пресс-службе департамента культуры Москвы.



Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Лосиноостровске (теперь территория Москвы). В 1956 году окончила Театральное училище имени Бориса Щукина, через два года дебютировала на сцене театра «Современник».

Широкую известность Дорошиной принесла роль Надежды из фильма Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Напомним, что в конце февраля на 103-м году жизни скончалась старейшая актриса театра имени Маяковского Татьяна Карпова.