Премьер-министр Абхазии пообещал сформировать новый состав кабмина в течение двух недель

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия пообещал сформировать новый состав кабинета министров республики в течение двух недель.

«Новый состав кабинета министров будет определен в течение двух недель, а не за отведенные законом три месяца», — сказал премьер-министр. Он также отметил, что «кое-кто из правительства уже может претендовать на свою должность, при этом новые лица в новом составе кабмина будут», — цитирует ТАСС.

В новом правительстве пока назначен лишь первый вице-премьер, им стал бывший руководитель администрации президента Даур Аршба.