В Уфе в канализации у ресторана нашли четырех человек

В канализационном колодце у одного из ресторанов Уфы нашли тела четырех человек.



Один из пострадавших скончался в больнице, пишет «ФедералПресс».

В СУ СКР считают, что это сотрудники ресторанного комплекса. По предварительной версии, один из них спустился в колодец, чтобы открыть воду, и потерял сознание. Остальные пытались ему помочь, но также потеряли сознание.