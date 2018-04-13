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В Уфе в канализации у ресторана нашли четырех человек

19:01, 13.04.2018

В канализационном колодце у одного из ресторанов Уфы нашли тела четырех человек.

Один из пострадавших скончался в больнице, пишет «ФедералПресс».

В СУ СКР считают, что это сотрудники ресторанного комплекса. По предварительной версии, один из них спустился в колодец, чтобы открыть воду, и потерял сознание. Остальные пытались ему помочь, но также потеряли сознание.

Происшествия Башкортостан
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