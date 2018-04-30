В Удмуртии из-за паводков ввели режим ЧС и эвакуируют жителей

В поселке Кизнер в Удмуртии введен режим чрезвычайной ситуации. Вода подтопила более 150 приусадебных участков.



В зоне подтопления оказались 277 человек, передает «Сусанин» со ссылкой на главу администрации Кизнерского района Удмуртии Александра Плотникова.

Кроме того, ситуация по паводку в Кизнере остается сложной, так как не снижается уровень воды в реках Люга и Тыжма. В связи с этим в Кизнере введен режим чрезвычайной ситуации.

Также что из-за обильных осадков в Можге подтопило придомовые территории 45 частных жилых домов. Отмечается, что в городе наблюдается спад уровня воды.

Как сообщает МЧС по Удмуртии, в обоих населенных пунктах готовы пункты временного размещения на 320 мест. Осуществляется подворовый обход населения.