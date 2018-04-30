СМИ: в горах Италии нашли тело туристки, предположительно из РФ

По данным ANSA, вести поиски начали, когда стало известно об исчезновении женщины, от которой, начиная с вечера субботы, не было сведений



Итальянские спасатели обнаружили в горном массиве Монте Роза в северо-западной области Валле д'Аоста на границе со Швейцарией тело женщины.

Погибшая может быть пропавшей в минувшую субботу туристкой, предположительно из РФ, сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что поиски начали вести накануне, когда стало известно об исчезновении женщины, от которой не было сведений, начиная с вечера субботы.

Сообщается, что туристка собиралась совершить прогулку в высокогорье на снегоступах, но, вероятно, сбилась с пути и потеряла ориентировку. Спасателям пока не удалось забрать тело из-за сложных метеоусловий.