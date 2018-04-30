Арбитраж Оренбуржья признал банкротом ООО «Комплекс-Строй»
Арбитражный суд Оренбургской области признал банкротом ООО «Комплекс-Строй». В отношении компании открыто конкурсное производство, сроком на 6 месяцев.
Конкурсным управляющим утвержден Владимир Голубь, говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Коммерсанта».
Согласно открытым данным, компания «Комплекс-Строй» зарегистрирована в Оренбурге. Основным видом деятельности указана «Подготовка строительной площадки». Размер уставного капитала компании составляет 20 тысяч рублей. Она принимала участие в 32 торгах из них выиграла 15.Бизнес
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