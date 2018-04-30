На банкротство уфимского «АФ Банка» уже потрачено более 350 миллионов рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет о ходе конкурсного производства уфимского «АФ Банка». Долг перед кредиторами в 4 млрд рублей погашен лишь наполовину, зато на саму процедуру ведомство потратило более 350 млн рублей.

Всего к банку предъявили требования на 4,25 млрд рублей, следует из отчетности АСВ. Из них в реестр требований кредиторов внесены 4,01 млрд рублей. На сегодня на выплаты было направлено 2,41 млрд.

В марте расчеты с кредиторами не происходили. При этом на счете банка в АСВ находится 177,2 млн рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что АСВ выручило более 150 млн рублей от продажи имущества уфимского «АФ Банка». Также агентство снизило стоимость главного офиса банка в Уфе до 82 млн рублей.