Обновленный лифтбек Lada Granta заметили на тестах

В Тольятти на тестах заметили обновленный лифтбек Lada Granta. Судя по фото, автомобиль получит модернизированный бампер, переработанные фары головного света, решетку радиатора, капот.

Вполне возможно, что изменения затронут дверь багажника. Как уже сообщалось ранее, модель переработают в новом X-стиле марки. По предварительным данным, АвтоВАЗ планирует переименовать Lada Kalina в Lada Granta, сообщает NJCAR.RU.

Отмечается, что в моторную гамму новой Granta войдут прежние двигатели объемом 1,6 литра мощностью 87 л.с., 98 л.с. и 106 л.с. В качестве трансмиссии предложат 5-ступенчатую МКПП, «вазовский робот» АМТ или четырехдиапазонный «автомат».

Ранее в Сети появились шпионские снимки обновленной Lada Granta.