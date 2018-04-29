Умер бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса

Бывший президент Боливии Луис Гарсиа Меса скончался сегодня в госпитале Ла-Паса в возрасте 88 лет, сообщает телеканал Telesur со ссылкой на врачей.

Он был доставлен в госпиталь Cossmil в субботу днем, его состояние оценивалось как критическое. Как заявили врачи, в ночь на воскресенье он перенес четвертый сердечный приступ, после которого медики не смогли вернуть его к жизни, передает «РИА Новости».

Гарсиа Меса стал президентом в 1980 году в результате государственного переворота. Он установил в стране военную диктатуру. Во время его правления гонениям и насильственным действиям подвергались представители левых сил. Через 13 месяцев пребывания во власти, после раскола внутри вооруженных сил и обвинений режима в наркоторговле, Гарсиа Меса ушел с поста и покинул страну.