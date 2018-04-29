Минниханов поздравил казанский «Зенит» со званием десятикратного чемпиона России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейбольный клуб «Зенит-Казань» со званием десятикратного чемпиона России. Поздравительная телеграмма направлена в адрес руководства и всего коллектива клуба.

«От имени татарстанцев и от себя лично поздравляю вас с блестящей победой волейбольного клуба „Зенит-Казань" в финале чемпионата России. Зенитовцы стали десятикратными чемпионами страны, завоевывают первенство пятый раз подряд – цифры красноречиво говорят о высочайшем профессионализме тренеров и игроков. Вместе с тем, желаю вам всегда находить внутренние резервы для постоянного развития, совершенствования мастерства, роста над собой. Это крепкая основа для новых спортивных триумфов" — цитирует сообщение пресс-служба президента РТ.

Напомним, волейбольный клуб накануне обыграл питерский «Зенит» со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) в третьем матче финальной серии российской Суперлиги по волейболу.