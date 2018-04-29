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Орлов ответил за Ефремова самарской публике матерными стихами

14:49, 29.04.2018
Орлов ответил за Ефремова самарской публике матерными стихами
Фото: commons.wikimedia.org / Михаил Максимов

Актер Михаил Ефремов и поэт Андрей Орлов (Орлуша) выступили с нецензурными стихами на концерте «Гражданин поэт». Орлов вступился за Ефремова, которого раскритиковали за вызывающее поведение во время спектакля «Не становись чужим» в Самаре.

Поэт прочитал стихотворение, в котором отозвался о критиках актера. Рядом с ним стоял Ефремов в образе героя из спектакля Гарольда Пинтера «Не становись чужим», передает «РИА Новости»

«Вот я с Ефремовым дружу, сводили нас по жизни тропы. И за него сейчас скажу: „Товарищи, идите… “, — продекламировал Орлуша, после чего добавил и несколько нецензурных выражений.

Напомним, в марте на гастроли в Самару приехала труппа столичного театра „Современник“. Во время спектакля Ефремов был сильно пьян и путал текст. В результате актер вступил в полемику со зрителями и начал нецензурно ругаться.

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