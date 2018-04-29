Семья самого богатого депутата Госсовета Удмуртии заработала более 200 миллионов рублей

Гендиректор ООО «Удмуртская хлебная компания» Алексей Малюк стал самым богатым депутатом Госсовета Удмуртии по итогам 2017 года. Его семья заработала более 200 млн рублей.

Доход самого депутата за прошлый год составил 138 млн рублей, следует из отчетности, опубликованной на портале Госсовета УР.

Еще 62,5 млн рублей за 2017 год заработала супруга народного избранника.

Алексей Малюк владеет семью земельными участками, тремя квартирами и долями в двух квартирах. Кроме того, в собственности депутата находятся гараж, магазин, доли в двух магазинах, доли в двух торговых павильонах, два нежилых помещения, нежилое здание и склад. Также он задекларировал автомобиль Lexus RX350.

Жене депутата принадлежат три участка, квартира, три нежилых здания и доля в нежилом помещении. На супругу народного избранника записаны автомобили Lada Granta и KIA Spectra. Кроме того, ей принадлежат грузовики, автофургоны, самосвалы и погрузчики. Также в аренде находятся производственное здание, производственное помещение, административно-бытовой комплекс, склад, в безвозмездном пользовании — принадлежащая мужу квартира площадью 115,8 кв. м.