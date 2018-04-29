Средняя ставка по ипотеке обновила исторический минимум

В марте 2018 года динамика средневзвешенной процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях сохранила тренд на снижение, обновив очередной исторический минимум. Об этом сообщает Банк России.



Согласно данным регулятора, ставка по ИЖК, предоставленным в течение месяца, составила в марте 9,64% (по сравнению с 9,75% в феврале 2018 года и 11,68% в марте 2017 года).

Отмечается, что увеличилось количество и объем выданных ИЖК. В марте было предоставлено 118,7 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 234,7 млрд рублей по сравнению с 102,6 тыс. кредитов на сумму 198,9 млрд рублей в феврале.

Доля рублевых ИЖК в объеме всех рублевых кредитов физлицам составила 24,7%, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,5 п.п.

При этом совокупная сумма задолженности по ИЖК увеличилась на 2,1% и достигла 5,4 трлн рублей по состоянию на 1 апреля. За год задолженность увеличилась на 19,2% против 11,0% в 2017 году.

Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по ипотеке в России будут постепенно снижаться.