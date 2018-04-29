На очаг пожара в Оренбургской области сбросили более 40 тонн воды

Военные летчики транспортной авиации пришли на помощь пожарным, занятым борьбой с огнем в Оренбургской области.

С аэродрома Оренбург-2 экипаж самолета Ил-76 военно-транспортной авиации совершил вылет для тушения пожара в Сорочинском районе Оренбургской области. Самолет сбросил на очаг возгорания 42 тонны воды

«По решению министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу для оказания помощи в тушении природных пожаров в Оренбургской области выделены самолеты Военно-транспортной авиации», — передает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Всего в готовности к тушению природных пожаров находятся три самолета Ил-76 Оренбургского соединения ВТА, уточнили в Минобороны.

Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому с 30 апреля по 15 мая в Татарстане устанавливается особый противопожарный режим. На данный период запрещается жечь сухую траву и мусор, а также приготовление пищи на кострах и мангалах.