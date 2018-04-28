«Промсвязьбанк» получил убыток по МСФО в 2017 году в 405,55 миллиарда рублей

Чистый убыток «Промсвязьбанка» по МСФО за 2017 год составил 405,55 млрд руб. (годом ранее была прибыль в 2,14 млрд руб.), говорится в отчете кредитной организации.

Отмечается, что убыток обусловлен созданием резерва под обесценение кредитов на 286,24 млрд рублей, а также резерва под обесценение дебиторской задолженности и прочих обязательств на сумму 125,83 млрд руб., сообщает ТАСС.



Кроме того, согласно отчету, совокупные активы банка по итогам прошедшего года сократились на треть — до 812,82 млрд рублей.

Напомним, с 15 декабря прошлого года банк находится на санации. 29 марта АСВ стало владельцем более 99,9% акций «Промсвязьбанка». АСВ выкупило допэмиссию «Промсвязьбанка», заплатив 113,4 млрд рублей в виде облигаций федерального займа.