В Пензе обвинившие бомжа в незаконном ношении оружия полицейские признаны виновными в подлоге

В Пензе полицейские сфабриковали в отношении бомжа дело о незаконном хранении и ношении боеприпасов. Суд признал виновными в превышении должностных полномочий и подлоге замначальника отдела полиции №5 и оперуполномоченного того же отдела.

Установлено, что в октябре-ноябре 2015 года замначальника отдела решил завысить показатели в сфере выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом боеприпасов.

Для этого он подговорил подчиненного сфальсифицировать преступление, передает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области. Оказав давление на потерпевшего, который на тот момент проходил по делу об умышленном причинении среднего вреда здоровью, полицейские получили его согласие.

После этого заместитель начальника отдела полиции подложил 10 военных патронов калибра 7,62х39 мм образца 1943 года в сумку потерпевшего.

«Прибыв в отдел полиции, оперуполномоченный для обеспечения видимости реального изъятия патронов и его законности произвел досмотр потерпевшего в присутствии понятых, в ходе которого изъял у него пакет с 10 боевыми патронами, оформив протокол физического досмотра лица», — говорится в сообщении ведомства.

В результате мужчина был незаконно привлечен к уголовной ответственности.

Суд приговорил замначальника отдела к 3 годам лишения свободы условно. Его подчиненный приговорен к штрафу в 30 тыс. рублей. Однако приговор последнему отменен из-за истечения срока давности преступления.