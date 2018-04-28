Глава Минсельхоза РТ: животноводы в первом квартале потеряли 1,5 млрд рублей на разнице цен

На фоне роста производства потери в деньгах в животноводческой отрасли Татарстана по итогам первого квартала составили 1,5 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов на совещании в Доме правительства республики.

Больше всего потерь пришлось на производство молока. Выручка в сравнении с прошлым годом упала на 19%. Тем не менее, дополнительная часть бюджетной поддержки позволила значительно снизить финансовые потери, отметил Ахметов.

Негативная ситуация наблюдается и с зерном. Его в первом квартале текущего года продали в два раза больше, чем в прошлом году, а денег за его реализацию аграрии получили на 500 млн рублей меньше, передает ИА «Татар-информ».

В последние две недели цены на зерно начали расти. В связи с этим в Минсельхозпроде РТ ожидают, что к концу сезона, расценки приблизятся к прошлогодним показателям.



Ранее президент РТ Рустам Минниханов поручил Минсельхозу Татарстана увеличить производство молока до 2 млн тонн к 2020 году.