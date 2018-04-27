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В Казани возле Центрального стадиона проходят антитеррористические учения

16:55, 27.04.2018
В Казани возле Центрального стадиона проходят антитеррористические учения
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Казани проходят антитеррористические учения. Об этом сообщили в оперативном штабе НАК в РТ.

Возле Центрального стадиона Казани отрабатываются учебные мероприятия по предотвращению террористического акта. В них участвуют силы и средства правоохранительных органов и спецслужб.

В связи с этим в районе проводимых учений может быть затруднено движение транспорта и пешеходов. Оперативный штаб просит жителей с пониманием отнестись к временно введенным ограничениям.

По словам очевидцев, движение от Кремля в сторону Кировской дамбы по улице Набережной перекрыли еще ближе к обеду.

Напомним, что в конце октября прошлого года сотрудники МВД РТ проводили антитеррористические учения на территории Зеленодольского района. В Казани плановые антитеррористические учения в 2017 году прошли в мае.

Общество Татарстан
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