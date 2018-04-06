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К «Фонике Гипс» предъявили требования на сумму более 214 миллионов рублей

17:36, 06.04.2018 1
К «Фонике Гипс» предъявили требования на сумму более 214 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

Конкурсный управляющий ООО «Фоника Гипс» Евгений Грабалин сообщил о получении требований на 214 299 725,97 млн рублей. Данные опубликованы на сайте единого реестра сведений о банкротстве.

  1. ООО «Газовик» требует 16 308 996,04 рублей;
  2. ООО «Пролетарий СПБ» — 4 299 265,46 рублей;
  3. физлицо Синельников А.В. (по договору займа) — 51 499 971,91 рублей;
  4. ООО «Республиканские газораспределительные сети» — 107 627 125,46 рублей;
  5. ООО «Сатурн-ГП» — 24 564 367,10 рублей.

Напомним, «Фонику Гипс» признали банкротом 12 марта. Ранее требования уже предъявили «Газпром Межрегионгаз Казань» и «Эксперт Трейд».

Справка

25 декабря 2017 года в результате взрыва на выезде из шахты по добыче гипса «Фоника Гипс» в Камско-Устьинском районе республики погибли двое сотрудников предприятия.

Ущерб от взрыва оценили в 4 млн рублей.

Бизнес Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    и они не работают? Рудник замер?
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