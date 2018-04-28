«ТрансТехСервис» удержался в топ-3 крупнейших автодилеров России
Компания «ТрансТехСервис» из Набережных Челнов сохранила позиции в первой тройке федерального рейтинга автодилеров по версии журнала «АвтоБизнесРевю».
По итогам 2017 года холдинг ТТС спустился на третье место по объему продаж новых автомобилей и остался на втором — по машинам с пробегом. В 2016 году компания была второй в России по обоим показателям.
По новым автомобилям компания Вячеслава Зубарева третий год находится в топ-3, уступая федеральным автодилерам «Автомир» и «Рольф». ТТС за год нарастил продажи на 19,8%, реализовано более 53 тыс. автомобилей.
Продажи автомобилей с пробегом в «ТрансТехСервис» выросли на 41% и превысили 30 тыс. единиц. По этому показателю челнинцев обходит только ГК «Рольф».
В этом году региональный автодилер планирует преодолеть знаменательную цифру — продать более 100 тыс. автомобилей, новых и с пробегом в общей сложности.
Партнерский материал
Справка
Компания «ТрансТехСервис» («ТТС») была создана в 1992 году. Основные виды деятельности: реализация и техническое обслуживание автомобилей.
Сегодня бренд «ТрансТехСервис» вмещает в себя группу компаний. В структуру входят 84 автосалона, реализующих новые автомобили, и 17 салонов с автомобилями с пробегом. «ТТС» присутствует в 10 городах Российской Федерации: Казани, Уфе, Чебоксарах, Йошкар-Оле, Ижевске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Стерлитамаке и Оренбурге.
Холдинг является официальным дилером 22 автомобильных брендов: УАЗ, Chevrolet NIVA, Lada, Lifan, Kia, Hyundai, Ford, MINI, Renault, Skoda, Mitsubishi, Toyota, Volkswagen, Mazda, Subaru, Audi, BMW, Genesis, Land Rover, Jaguar, Lexus и Porsche. Сегодня портфель брендов «ТТС» является одним из самых широких среди компаний отрасли страны. В сервисных центрах «ТрансТехСервис» проводится техобслуживание не только представленных брендов. Сертифицированное обслуживание, соответствующее стандартам производителей, на правах официального дилера по сервисному обслуживанию доступно также по маркам Opel, Chevrolet, Geely, Ssang Yong и Peugeot. В 2017 году «ТрансТехСервис» реализовал 53 454 новых автомобиля (+19,81%) и 30 751 автомобиль с пробегом (+40,97%).
В 2016 году компания стала второй по объемам продаж новых автомобилей в рейтинге «АвтоБизнесРевю». В этом же году, по версии РБК, «Авто-Трейд», «дочка» холдинга по реализации автомобилей с пробегом, попала на 25 место среди самых быстрорастущих компаний России. По версии аналитического агентства «Автостат», в 2016 году «ТрансТехСервис» занял второе место по абсолютному объему продаж автомобилей с пробегом и признан лучшим в РФ по номинации «организация бизнеса автомобилей с пробегом». В 2017 году «ТрансТехСервис» занял 128 строчку в рейтинге Forbes.
Сегодня «ТТС» — крупнейший российский авторетейлер, не имеющий дилерских центров в Москве и Санкт-Петербурге.
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