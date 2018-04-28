«ТрансТехСервис» удержался в топ-3 крупнейших автодилеров России

Компания «ТрансТехСервис» из Набережных Челнов сохранила позиции в первой тройке федерального рейтинга автодилеров по версии журнала «АвтоБизнесРевю».



По итогам 2017 года холдинг ТТС спустился на третье место по объему продаж новых автомобилей и остался на втором — по машинам с пробегом. В 2016 году компания была второй в России по обоим показателям.

По новым автомобилям компания Вячеслава Зубарева третий год находится в топ-3, уступая федеральным автодилерам «Автомир» и «Рольф». ТТС за год нарастил продажи на 19,8%, реализовано более 53 тыс. автомобилей.

Продажи автомобилей с пробегом в «ТрансТехСервис» выросли на 41% и превысили 30 тыс. единиц. По этому показателю челнинцев обходит только ГК «Рольф».

В этом году региональный автодилер планирует преодолеть знаменательную цифру — продать более 100 тыс. автомобилей, новых и с пробегом в общей сложности.

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