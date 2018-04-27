Прокуратура Кирова начала проверку из-за падения ребенка в яму в детсаду

Прокуратура Кировской области начала проверку после падения двухлетнего ребенка в яму на территории детского сада. Сейчас он находится в больнице.

«Прокуратура Кировской области организовала проверку по факту падения ребенка 2015 года рождения в яму, образовавшуюся на территории дошкольного образовательного учреждения по ул. Маклина города Кирова из-за подмыва грунта», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: kirov.sledcom.ru/пресс-служба СУ СКР по Кировской области

Также доследственную проверку организовали в Следкоме. По данным СКР, ребенок упал в двухметровую яму около 11:00.

Как сообщил Life.ru, сотрудники детсада заметили, что одного из воспитанников не хватает при пересчете детей. Его нашли в яме без сознания.