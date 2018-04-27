В Казани с 25 мая по 25 июля введут запрет на оборот оружия

В Казани с 25 мая по 25 июля 2018 года вводится запрет на оборот гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Об этом рассказал начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Марат Шакиров.

Запрет распространяется абсолютно на всех жителей и гостей города и касается любого вида гражданского оружия. Такие же меры будут введены на период проведения ЧМ-2018 и в других субъектах РФ, которые принимают матчи мундиаля.



В Татарстане на данный момент зарегистрировано 49 532 владельца оружия, у которых на руках имеется 70 706 стволов различных видов. Все виды этого оружия с 25 мая должны находиться строго в местах его хранения, сказано на сайте мэрии Казани.

Вынос оружия из дома повлечет за собой его изъятие до конца действия ограничительных мер. Изымать оружие имеют право сотрудники МВД и Росгвардии.

Также с 25 мая по 25 июля 2018 года будет действовать запрет на перевозку оружия в аэропортах Казани, Самары, Нижнего Новгорода и Саранска.

Напомним, что в прошлом году аналогичные меры действовали в Казани во время Кубка конфедераций.