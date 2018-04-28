Протаранивший автомобиль ДПС Сатрутдинов арестован до 27 июня

Советский районный суд Казани арестовал 31-летнего Артура Сатрутдинова, протаранившего автомобиль с сотрудниками ДПС, до 27 июня. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала суда.



Адвокат подозреваемого Ринат Гимранов просил своему подзащитному домашний арест. Однако судья не согласилась с доводами правозащитника.

В ходе судебного заседания Сатрутдинов заявил, что полностью раскаивается в содеянном. Он также попросил прощения у семьи и детей погибшего старшего лейтенанта полиции Юрия Матренина.

Напомним, что ночью 27 апреля в Казани водитель BMW Артур Сатрутдинов врезался в автомобиль ДПС. В результате столкновения один полицейский погиб, второй находится в нейрохирургическом отделении. Автомобиль, которым управлял Сатрутдинов, принадлежит его матери и куплен в кредит. Подробности ДТП рассказал главный автоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов.

