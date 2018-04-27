Кадыров в своем канале прорекламировал telegram-канал депутата Слуцкого
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий после блокировки Telegram создал в мессенджере свой канал. С этим его поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Для донесения позиции России и ее Верховного главнокомандующего все площадки нужны. В Чечне, кстати, Телеграм работает, у меня только с перебоями бывает. У нас какая-то особая зона», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров.
Слуцкий пообещал информировать подписчиков канала о работе комитета Госдумы на международной арене и публиковать эксклюзивные комментарии и аналитику.
«Решил быть в тренде и завести себе канал. Как глава международного комитета Госдумы, я выступаю за диалог и свободу слова. Но эта свобода не предполагает вседозволенности, лжи и клеветы. Так что будем вежливы друг к другу и правдивы!» — написал депутат.
Напомним, несколько журналисток обвинили депутата Госдумы РФ Слуцкого в домогательствах. Комиссия Госдумы по этике нарушений в поведении депутата не обнаружила.
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала, и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка федеральных СМИ («Коммерсантъ», РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», «Говорит Москва» и другие) посчитали решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявили бойкот.
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