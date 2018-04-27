Кадыров в своем канале прорекламировал telegram-канал депутата Слуцкого

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий после блокировки Telegram создал в мессенджере свой канал. С этим его поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров.



«Для донесения позиции России и ее Верховного главнокомандующего все площадки нужны. В Чечне, кстати, Телеграм работает, у меня только с перебоями бывает. У нас какая-то особая зона», — написал в своем telegram-канале Рамзан Кадыров.

Слуцкий пообещал информировать подписчиков канала о работе комитета Госдумы на международной арене и публиковать эксклюзивные комментарии и аналитику.



«Решил быть в тренде и завести себе канал. Как глава международного комитета Госдумы, я выступаю за диалог и свободу слова. Но эта свобода не предполагает вседозволенности, лжи и клеветы. Так что будем вежливы друг к другу и правдивы!» — написал депутат.

Напомним, несколько журналисток обвинили депутата Госдумы РФ Слуцкого в домогательствах. Комиссия Госдумы по этике нарушений в поведении депутата не обнаружила.