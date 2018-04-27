В центре Казани заметили военную технику

В центре Казани была замечена военная техника. Это может быть связано с репетицией парада Победы.

«Техника двигалась по ул. Салимжанова в сторону центра, по Булаку, затем повернули направо, на Астрономическую. Дальше наши пути разошлись», — сообщили «Реальному времени» очевидцы.



Напомним, что на параде Победы в этом году перед жителями города пройдут войска Казанского гарнизона под руководством генерал-майора, начальника Казанского танкового училища Кирилла Кулакова, следом проедут 14 единиц механизированной боевой техники, в том числе и отремонтированные танки Т-34, ИС-3 и БМ-13 «Катюша». Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».