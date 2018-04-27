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Ким Чен Ын встретится с южнокорейским президентом

02:32, 27.04.2018
Ким Чен Ын встретится с южнокорейским президентом
Фото: et.wikipedia.org / Lukepryke

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился в деревню Пханмунджом, которая находится в демилитаризованной зоне, для встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Отмечается, что глава КНДР «будет открыто обсуждать с южнокорейским коллегой вопросы улучшения двусторонних отношений и достижения мира, процветания и воссоединения Корейского полуострова», сообщает RT.

Ранее стало известно, что Южная Корея прекратит с 23 апреля вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне в преддверии намеченного на 27 апреля в целях снижения военной напряженности саммита Юга и Севера 2018 года.

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