Ким Чен Ын встретится с южнокорейским президентом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отправился в деревню Пханмунджом, которая находится в демилитаризованной зоне, для встречи с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином.

Отмечается, что глава КНДР «будет открыто обсуждать с южнокорейским коллегой вопросы улучшения двусторонних отношений и достижения мира, процветания и воссоединения Корейского полуострова», сообщает RT.



Ранее стало известно, что Южная Корея прекратит с 23 апреля вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне в преддверии намеченного на 27 апреля в целях снижения военной напряженности саммита Юга и Севера 2018 года.

