Парламент Марий Эл лишил полномочий экс-владельца птицефабрики «Акашевская»

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Госсобрание Марий Эл лишило полномочий экс-владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша, проходящего по делу Леонида Маркелова о взятке. Однако мандата он лишился за то, что не предоставил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год.

Также сегодня полномочий лишились Сергей Вершинин, который расстался с мандатом по собственному желанию, и Алексей Степанов — из-за вступления в силу приговора суда, сообщает 7x7.

Напомним, Басманный суд Москвы ранее отправил под арест бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова, подозреваемого во взятке. Предполагаемым взяткодателем выступил Николай Криваш.