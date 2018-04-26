Парламент Марий Эл лишил полномочий экс-владельца птицефабрики «Акашевская»
Госсобрание Марий Эл лишило полномочий экс-владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша, проходящего по делу Леонида Маркелова о взятке. Однако мандата он лишился за то, что не предоставил сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за прошлый год.
Также сегодня полномочий лишились Сергей Вершинин, который расстался с мандатом по собственному желанию, и Алексей Степанов — из-за вступления в силу приговора суда, сообщает 7x7.
Напомним, Басманный суд Москвы ранее отправил под арест бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова, подозреваемого во взятке. Предполагаемым взяткодателем выступил Николай Криваш.ОбществоВласть
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