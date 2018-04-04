Венесуэла собирается закупать у России автозапчасти для «КАМАЗов» за криптовалюту

Венесуэла обсуждает возможность закупать у России автозапчасти для «КАМАЗов» за криптовалюту El Petro. Об этом заявил министр внешней торговли и иностранных инвестиций южноамериканской страны Хосе Вьельма Мора.

По итогам второго дня заседания двусторонней межправительственной комиссии в Каракасе глава ведомства сообщил, что участники встречи обсудили сотрудничество венесуэльской стороны с ПАО «КАМАЗ», которое касается приобретения запчастей, покрышек и аккумуляторов, а также сборки этих автомобилей в Венесуэле и покупки грузовиков за El Petro, пишет ТАСС.

Напомним, что 20 февраля Венесуэла запустила в обращение криптовалюту El Petro.