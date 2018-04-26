На КВЗ провели учебный пресс-тур для студентов КФУ

Cтуденты Высшей школы журналистики и медиакоммунникаций КФУ побывали на Казанском вертолетном заводе холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Для студентов провели экскурсию по цехам токарной и фрезерной механообработки, показали обновленное гальваническое производство, открытие которого состоялось 14 марта 2018 года с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского. Будущие журналисты также побывали в фюзеляжно-сборочном, малярном и монтажно-сборочном цехах, увидели участки нанесения гальванических и лакокрасочных покрытий, в том числе новые окрасочно-сушильные камеры для деталей вертолетов.

Будущие журналисты во вресмя пресс-тура могли отточить профессиональные навыки — брали интервью, записывали стендапы и сняли процесс испытания техники. Кроме того желающие смогли почувствовать себя и в роли пилотов: в Авиационном учебном центре Казанского вертолетного завода они сели за штурвал комплексного тренажера вертолета Ми-8МТВ.

По итогам учебного пресс-тура студенты Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ опубликуют материалы в специализированных СМИ и выпустят телевизионный сюжет на студенческом телеканале UNIVER TV.

Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций КФУ стала площадкой для развития сотен будущих представителей СМИ. На ее базе проходят встречи с профессионалами в отрасли, лекции знаменитостей, пресс-конференции, выездные мероприятия.

ПАО «Казанский вертолетный завод» производит семейство вертолетов Ми-8/17, которые эксплуатируются более чем в 100 странах мира. Выпускается широкий ряд модификаций этих вертолетов: транспортный, пассажирский, спасательный, десантно-транспортный и множество других. Готовится к производству средний транспортно-пассажирский вертолет Ми-38. С 1997 года ПАО «КВЗ» обладает сертификатом разработчика вертолетной техники: сегодня в серийном производстве находится легкий двухдвигательный вертолет «Ансат».

АО «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. Покупатели продукции холдинга — Министерство обороны Российской Федерации, МВД России, МЧС России, другие государственные заказчики, авиакомпании «Газпром авиа» и UTair, крупные российские и иностранные компании. В 2016 году выручка АО «Вертолеты России» по МСФО составила 214,3 млрд рублей, объем поставок составил 189 вертолетов.

Госкорпорация «Ростех» — российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 — в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель «Ростеха» входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КАМАЗ, концерн «Калашников», «Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации «Ростеха» расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка «Ростеха» в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. Заработная плата в среднем по корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые выплаты корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой стратегии «Ростеха», основной задачей корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем инвестиций на развитие до 2 025 года составляет 4,3 трлн рублей.