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Главврач: пожар в роддоме Уфы произошел из-за электропроводки

12:27, 26.04.2018
Главврач: пожар в роддоме Уфы произошел из-за электропроводки
Фото: 02.mchs.gov.ru

Главврач республиканской клинической больницы имени Куватова Ринат Нагаев рассказал о предположительных причинах пожара в уфимском роддоме. По его словам, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

«Проводим собственную проверку, дознаватели устанавливают причину. Предположительно задымление произошло на первом этаже отделения патологии новорожденных, из-за замыкания электропроводки», — приводит «РИА Новости» слова Нагаева.

По его словам, в момент задымления на первом этаже были девять новорожденных на искусственной вентиляции легких. Роженицы находились не в операционных. Они спали.

Младенцы, находившиеся на искусственной вентиляции легких, были переведены в другие больницы. Остальные пациенты после завтрака вернулись в свои палаты, рассказал глава РКБ имени Куватова.

Напомним, что минувшей ночью в результате пожара из уфимсого роддома были эвакуированы 238 человек.

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