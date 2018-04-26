Главврач: пожар в роддоме Уфы произошел из-за электропроводки

Главврач республиканской клинической больницы имени Куватова Ринат Нагаев рассказал о предположительных причинах пожара в уфимском роддоме. По его словам, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

«Проводим собственную проверку, дознаватели устанавливают причину. Предположительно задымление произошло на первом этаже отделения патологии новорожденных, из-за замыкания электропроводки», — приводит «РИА Новости» слова Нагаева.

По его словам, в момент задымления на первом этаже были девять новорожденных на искусственной вентиляции легких. Роженицы находились не в операционных. Они спали.

Младенцы, находившиеся на искусственной вентиляции легких, были переведены в другие больницы. Остальные пациенты после завтрака вернулись в свои палаты, рассказал глава РКБ имени Куватова.

Напомним, что минувшей ночью в результате пожара из уфимсого роддома были эвакуированы 238 человек.

