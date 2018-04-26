Природоохранный прокурор: очистные сооружения Татарстана находятся в плачевном состоянии

Природоохранный прокурор РТ Ильсур Гильмутдинов привел последние примеры фактов незаконного сброса сточных вод, отметив, что ситуация с очистными сооружениями в Татарстане плачевная.



«Большая часть очистных сооружений построена еще в советские времена — они не только физически, но и морально устарели. На момент их проектирования не было того количества моющих средств, химических веществ, которые попадают в эти очистные сооружения в наше время», — цитирует ИА «Татар-информ» Гильмутдинова.

Отмечается, что в 2017 году по материалам прокуратуры возбудили дело после сброса стоков на земли лесного фонда и на рельеф местности в поселках Октябрьский и Ореховка.

Ранее стало известно, что в Пестречинском районе Татарстана предприятие по требованию природоохранной прокуратуры построило новые очистные сооружения стоимостью более 10 млн рублей.